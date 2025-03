CASTELLALTO: FDI, “FINALMENTE I FONDI PER IL NUOVO PARCO URBANO A CASTELNUOVO”

CASTELLALTO – “Finalmente si potrà realizzare un parco urbano vicino al bocciodromo di Castelnuovo Vomano”. Lo scrive in una nota il circolo di Fratelli d’Italia di Castellalto (Teramo), dopo la notizia dell’arrivo di un finanziamento regionale.

“Desideriamo chiarire alcuni punti importanti riguardanti la recente partecipazione del Comune di Castellalto al bando regionale di rigenerazione urbana. È fondamentale sottolineare che il contributo ottenuto dal Comune per il progetto di rigenerazione della piazza vicino al bocciodromo proviene dalla Regione Abruzzo, una regione guidata da una giunta di centrodestra, nella quale Fratelli d’Italia svolge un ruolo chiave”.

“La Regione Abruzzo, sempre attenta alle esigenze dei comuni più piccoli, ha dimostrato, ancora una volta, il suo impegno nel sostenere i territori e le comunità locali. Questo finanziamento, riservato ai comuni con una popolazione inferiore ai 30mila abitanti, è la prova concreta di una politica regionale che non lascia indietro nessuno”.

“In questo contesto, il Circolo di Fratelli d’Italia di Castellalto fa un applauso alla Regione Abruzzo perché ha dimostrato e continua a dimostrare, come in questo caso, di essere vicina ai territori più piccoli. Noi, come circolo di Castellalto, faremo da stimolo affinché attraverso la Regione Abruzzo possano arrivare diversi contributi sul nostro territorio, perché la politica va oltre gli schemi e le appartenenze politiche. Riconosciamo il grande impegno che la Regione Abruzzo mette sul territorio, dimostrando un’attenzione costante al bene della nostra comunità”.