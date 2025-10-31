CASTELLI: 63ENNE TROVATO MORTO IN CASA, DISPOSTA AUTOPSIA

CASTELLI – Tragico ritrovamento nel pomeriggio a Castelli (Teramo) dove un uomo, operaio di 63 anni, è stato rinvenuto senza vita in casa.

Sul posto i carabinieri, allertati da una signora addetta alle pulizie.

La donna, avendo avvertito un forte odore provenire dall’interno dell’appartamento, ha subito contattato i militari, che giunti sul posto hanno rinvenuto il cadavere dell’uomo che non era sposato e viveva da solo.

I primi accertamenti, fanno sapere i carabinieri, non hanno evidenziato segni di effrazione né di colluttazione.

La salma è stata trasportata all’obitorio di Teramo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’ispezione cadaverica per la giornata di domani.