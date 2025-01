CASTELLI CONFERMATO COMMISSARIO RICOSTRUZIONE: LE CONGRATULAZIONI DI BIONDI, “AVANTI CON RINASCITA”

L’AQUILA – “Rivolgo al senatore Guido Castelli le mie congratulazioni per la conferma dell’incarico di Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma del Centro Italia e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”.

Così, in una nota, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Il senatore Castelli, cui mi lega un rapporto di stima e amicizia personale, ha già dimostrato di avere competenza e preparazione necessarie per affrontare e continuare il percorso di rinascita economica e sociale delle aree interne dell’Appennino centrale. La collaborazione con il Comune dell’Aquila è sempre stata proficua e improntata al confronto, anche in occasione delle riunioni della cabina di coordinamento integrata, chiamata a valutare interventi e investimenti nell’ambito del Fondo complementare al Pnrr per i territori colpiti dal terremoto 2009 e 2016-2017. L’augurio è di continuare con la consueta dedizione il lavoro che ci aspetta”, conclude Biondi.