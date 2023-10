“CASTELLI DI MEMORIE”: DOMANI APPUNTAMENTO CONCLUSIVO A PALAZZO FIBBIONI ALL’AQUILA

L’AQUILA – Domani, venerdì 20 ottobre alle 10:30, nella sala Rivera nella sede del Comune dell’Aquila, a Palazzo Fibbioni, l’associazione I Solisti Aquilani, presenta l’appuntamento conclusivo di Castelli di Memorie, il progetto dei Solisti Aquilani finanziato dal ministero per l’Ambiente e la Sicurezza energetica (Mase) nel quadro dell’avviso pubblico per la proposta di iniziative a supporto dell’attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile – Vettore “Cultura della Sostenibilità e dalla Fondazione Cassa di risparmio dell’Aquila.

All’incontro parteciperanno il presidente dei Solisti Aquilani, Fabrizio De Agostini Dragonetti de Torres, il direttore artistico, Maurizio Cocciolito; la project manager, Stefania Ziglio; il film-maker Francesco Paolucci; l’autore del podcast Alessandro Chiappanuvoli, la ricercatrice di Pedagogia generale e sociale dell’università dell’Aquila Silvia Nanni e la presidente dell’associazione Harp (Heritage Art Research Project) Valeria Pica.

I saluti istituzionali saranno portati dal vicesindaco Raffaele Daniele, per il Comune del capoluogo; dal presidente dell’assemblea dei soci, Fabrizio Marinelli, per la Carispaq; dal titolare dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere, Raffaele Fico,