CASTELLI: PROPOSTE OPPOSIZIONE PER FONDI PROGETTAZIONE TERRITORIALE

TERAMO – La lista Civica “Castelli Capitale” torna alla carica per promuove la concretizzazione di tre progettualità infrastrutturali per le esigenze della comunità di Castelli, in provincia di Teramo. Ovvero la riapertura e riqualificazione dell’antico sentiero che conduce dal Centro Storico (Località “Strippin”) a Colledoro; la realizzazione di un’Area campeggio/Area camper attrezzata sul lato di monte del paese e la realizzazione di un percorso pedonale che faccia il periplo dell’intero Centro Storico.

Scrive in una nota Cristian Francia, consigliere comunale di opposzione

“A tale riguardo, come è noto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18.02.2022 il DPCM concernente l’assegnazione del Fondo per la Progettazione Territoriale, relativamente al quale sono state stanziate all’Amministrazione comunale di Castelli somme complessive per euro 20.940,89. Il Comune può utilizzare il contributo in parola per la messa a bando di premi per l’acquisizione di proposte progettuali coerenti o complementari rispetto agli obiettivi del PNRR e del Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027”, si legge nella nota.

“Tali proposte devono essere utili a realizzare, fra gli altri, almeno uno dei seguenti obiettivi: “la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, l’occupazione, la produttività, la competitività, lo sviluppo turistico del territorio, la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale. Il principale risultato atteso dalla predetta norma è l’avvio di nuove progettualità per la creazione di un parco progetti che consenta e sostenga l’accesso alle imponenti risorse finanziarie allocate dall’Europa e dal Governo nazionale”, prosegue la nota.

“Il citato DPCM di ripartizione delle risorse ha previsto la possibilità di sostenere – oltre al progetto di fattibilità tecnica ed economica, ritenuto il livello minimo da conseguire per l’accesso al fondo – anche le successive fasi di progettazione (definitiva ed esecutiva), ma entro tempistiche contingentate: infatti le risorse per lo sviluppo delle progettazioni devono essere incluse nei bandi, o atti di affidamento, pubblicati entro il 18 agosto 2022 (pena la revoca del contributo). I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (fra i quali Castelli) hanno la facoltà di affidare uno o più progetti di fattibilità tecnica ed economica (e, ove ritenuto possibile, affidare anche la redazione dei progetti definitivi/esecutivi) mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti, usufruendo del contributo assegnato, senza dover utilizzare il concorso di idee e di progettazione. Auspichiamo pertanto, da parte del Comune, la sollecita individuazione e adozione di una o più di una nuove progettualità, come da mozione consiliare formalmente depositata per la discussione nella prossima seduta dell’Assise civica. Al contempo, ci auguriamo la massima condivisione con la cittadinanza delle scelte politiche in merito e la più tempestiva operatività, in ragione dei termini perentori previsti dalla legge, al fine di non incorrere nella revoca dello stanziamento di che trattasi”, conclude la nota.