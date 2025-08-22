CASTELLI: TRE LUPI ADULTI A SPASSO PER IL PAESE, PREOCCUPAZIONE TRA I RESIDENTI

CASTELLI – Preoccupazione tra i residenti del Comune di Castelli (Teramo) per l’avvistamento di tre lupi adulti davanti a delle abitazioni.

Sembra che abbiano anche azzannato un animale in quella zona visto che sono state notate anche macchie di sangue nelle vicinanze.

“Si tratta di un fatto allarmante”, commenta Dino Rossi portavoce del Cospa, una associazione di allevatori,”considerando che finora, tra le segnalazioni che abbiamo avuto, ci sono state 13 aggressioni tra Vasto e Casalbordino, nel chietino, e una a Villa Vomano, in provincia di Teramo. Un altro problema sta nel fatto che non esiste un censimento dei lupi nella regione dato che sarebbe utile conoscere”.

“Va anche considerato che il lupo gode sempre di protezione ma non più come prima per cui forse sarebbe il caso di iniziare a fare contenimento. Nessuno può sapere cosa sarebbe successo se quei tre lupi, spinti vicini alle case dalla fame, avessero incontrato un bambino!”, conclude.