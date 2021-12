CASTELLI, ZENNARO: “PROPOSTA DI LEGGE LEGA PER VALORIZZARE PROFESSIONI CERAMICA”

TERAMO – Presentata questa mattina presso la sala consiliare della Provincia di Teramo la proposta di legge per la tutela e la promozione della ceramica artistica e tradizionale a prima firma del deputato della Lega Antonio Zennaro.

“Le botteghe artigiane e le imprese di produzione della ceramica meritano di essere riconosciute come aziende di interesse nazionale, su tutto il territorio il settore della ceramica artistica e tradizionale può contare su professionisti che il mondo ci invidia, come a Castelli in provincia di Teramo. Per dare un futuro al comparto è il momento di valorizzare i lavoratori ed è questo lo spirito del disegno di legge che contiene proposte utili a riconoscere e incentivare le professioni legate alla ceramica artistica. Un presidio del made in Italy ad altissimo valore aggiunto che oggi rischia di essere compromesso dal caro prezzi dell’energia e dall’aumento vertiginoso dei costi di produzione” – dichiara Zennaro durante la presentazione a cui hanno partecipato anche il segretario regionale Lega Abruzzo, On. Luigi D’Eramo, il consigliere regionale della Lega, Emiliano Di Matteo, il sindaco di Castelli, Rinaldo Seca, i rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato Teramo e CNA Teramo.

Tra le proposte contenute nel disegno di legge, volte a riconoscere e incentivare il comparto della ceramica artistica, anche l’istituzione delle “Vie della ceramica italiana”, un percorso culturale e turistico dei comuni di antica tradizione ceramica riconosciuti del Consiglio nazionale ceramico, l’introduzione di un regime fiscale agevolato con la defiscalizzazione degli oneri sociali relativi al personale dipendente o di nuova assunzione, la creazione di un Ente della Ceramica Italiana, con lo scopo di assicurare il coordinamento, l’integrazione e la semplificazione degli interventi previsti dal progetto di legge.