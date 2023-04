TERAMO – Incidente nella notte lungo la Statale 150 in direzione di Castelnuovo, in provincia di Teramo: due le auto coinvolte, di grossa cilindrata, una Bmw ed una Chevrolet e le tre le persone rimaste ferite.

Per rimuovere i due mezzi dalla sede stradale sono intervenuti i vigili del fuoco di Teramo. A causa del violento impatto è stato abbattuto anche un palo della luce. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 per soccorrere i tre passeggeri, due donne ed un uomo, rimasti feriti nello schianto. Sono stati ricoverati all’ospedale di Teramo, le loro condizioni non sono gravi.