CASTELNUOVO VOMANO, LA CENA SOLIDALE DI OPERA SANTE DE SANCTIS E FATTORIA SOCIALE VILLA IRELLI

CASTELNUOVO VOMANO – “A tavola per i ragazzi” è stato questo il titolo della partecipata cena solidale che si è svolta lo scorso 30 ottobre a “Villa Irelli”, a Castelnuovo Vomano. Il primo di una serie di eventi, promosso da Opera Sante de Sanctis con la Fattoria Sociale Villa Irelli, che ha avuto come scopo quello di raccogliere fondi a favore di una seconda edizione del loro progetto di promozione sociale e lavorativa di ragazze e ragazzi con disabilità “Di Arti e di Mestieri”.

La cena è stata servita da alcuni dei ragazzi che frequentano i laboratori di “Di Arti e di Mestieri” e che hanno partecipato a un progetto interno chiamato “Ristorabile”, con lo scopo di effettuare un training per la ristorazione e poter essere così inseriti, in un prossimo futuro, nell’organico dei dipendenti delle strutture agrituristiche come Villa Irelli. Ad intervenire durante la serata Marco Valerio de Sanctis, nella doppia veste di presidente di Opera Sante de Sanctis e padrone di casa, il quale ha ringraziato i numerosi ospiti per calorosa partecipazione, ricordando l’importanza di creare rete sul territorio a favore dell’inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi. Sono inoltre intervenuti Dario Verzulli presidente di Autismo Abruzzo Onlus, e Alfredo Natali dell’Associazione Big Mach, i quali hanno pubblicamente donato un contributo per attività integrative destinate a bambini e ragazzi con autismo, ricavato dalle iniziative promosse durante l’estate 2021 negli eventi di “Teramo Natura Indomita”.

Durante la cena è stato possibile degustare piatti tipici della tradizione abruzzese, preparati utilizzando solo materie prime di qualità e produzione locale, provenienti dalla “spesa in campagna” del Mercato Contadino Cia L’Aquila-Teramo. Ad accompagnare i piatti il “funambolo senza volto”, il disegno di Alessandro Vitali nell’ambito del progetto “no-tag” che prende vita sull’etichetta della bottiglia del vino “Aequilibrium” realizzata da Autismo Abruzzo Onlus e la Cantina Castorani che degustato durante la cena nelle sue varianti Bianco, Rosso e Rosè. La serata è stata inoltre allietata dalla musica dell’apprezzato gruppo del teramano “Mobili Trignani”.

“Per i ragazzi la cena solidale è stata una sorta di debutto pubblico – commenta Marco Valerio de Sanctis – erano emozionati dell’opportunità di poter mostrare quanto hanno appreso nel corso dei nostri progetti e in particolare con l’iniziativa ristorabile. Sono stati loro, infatti ad apparecchiare, ad accogliere e a servire gli ospiti. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e in particolare Alfredo Natali dell’associazione Big Mach e Dario Verzulli presidente di Autismo Abruzzo Onlus con la dottoressa Chiara Ciminà, per la donazione che hanno deciso di fare alla nostra realtà, risorse preziose per permetterci di proseguire nel nostro percorso con ‘Di arti e di mestieri’. Un ringraziamento anche a tutto lo staff, a partire dalle dottoresse Giulia Di Donato e Paola Di Marco e soprattutto ai ragazzi e alle loro famiglie per la fiducia e anche per l’affetto”.