CASTELVECCHIO CALVISIO: CONCERTI, VISITE E TEATRO NEL BORGO DELLE TERRE DELLA BARONIA

L’AQUILA – Da un’idea della cooperativa sociale “Rosa dei venti” e della nuova società di servizi turistici “Arcoiris” nasce il progetto Villa Calvisia per la valorizzazione storico e culturale del borgo di Castelvecchio Calvisio, delle sue Chiese e dei ruderi delle sue “Ville”, antichi agglomerati rurali.

Il progetto verrà realizzato in cinque date da giugno ad ottobre attraverso percorsi tematici alla scoperta di uno dei borghi più suggestivi della regione.

Il programma prevede tre visite a cura del TeatroVagante che interpreterà in chiave teatrale la storia, le tradizioni e la letteratura proprie di Castelvecchio, per far immergere i partecipanti in un vero e proprio viaggio nel tempo.

Castelvecchio va in scena! è in programma nei giorni 11 giugno – 1 luglio – 1 ottobre Nelle altre due date le visite dal nome “Castello Vecchio della Baronia” saranno in compagnia dello storico, ricercatore e scrittore Walter Morico che approfondirà gli aspetti storici, anche inediti, di Castelvecchio attraverso un excursus dalla nascita dei primi insediamenti umani nella zona fino ai nostri giorni.

A seguire concerto del “Duo Discanto”: musica etnica abruzzese e mediterranea tra ricerca e nuove sonorità.

Queste attività si svolgeranno il 17 giugno e il 17 ottobre. Il programma di eventi proposto comprende anche le visite alla Chiesa di San Giovanni Battista, il cui altare maggiore racchiude tutta la storia e la tradizione di Castelvecchio conservando le statue di S. Cipriano, di S. Martino, di S. Giovanni Battista e di S. Lorenzo che rappresentano le “quattro Ville” con relative chiese rurali ubicate appena fuori il paese.

Verrà visitato anche l’interno della Chiesa di S. Cipriano, una delle più antiche della Provincia dell’Aquila; delle altre tre ville/chiese si potranno ammirare i resti a distanza perché la zona in cui insistono sarà oggetto di lavori di messa in sicurezza nel periodo di svolgimento del progetto.

Il progetto, finanziato dalla Fondazione Carispaq attraverso il bando per il turismo esperienziale, vanta come partner la Parrocchia di San Giovanni Battista di Castelvecchio Calvisio ed il patrocinio del Comune.

Sponsor del progetto l’associazione professionale Laq_architettura che realizzerà una mappatura con qr-code dinamico per permettere in futuro la fruizione del percorso anche in autonomia; verrà realizzata infatti una mappa dell’area delle “quattro ville” corredata da itinerari e luoghi da visitare, con testi di descrizione sintetici dei punti notevoli.

Le visite tematiche sono gratuite ed è consigliata la prenotazione al 3288411477.

