CASTELVECCHIO SUBEQUO: IL 12 LUGLIO INIZIATIVA PER SUPERARE LE BARRIERE DEL PARKINSON

CASTELVECCHIO SUBEQUO- Una giornata di inclusione e socialità, tra cultura, sport e benessere, per superare le barriere legate alla malattia di Parkinson. É “Camminiamo insieme: Superaequum per il Parkinson”, l’iniziativa in programma sabato 12 luglio a Castelvecchio Subequo, in provincia dell’Aquila, nel cuore della Valle Subequana.

“Sport e Salute” il focus di questa terza edizione, promossa ed organizzata dal Centro Disturbi del Movimento e Terapie Avanzate, Neurologia Stroke Unit, del Presidio Ospedaliero San Salvatore dell’Aquila, in collaborazione con enti e associazioni locali e regionali., tra cui comune di Castelvecchio Subequo, Fondazione LIMPE, Movimento Parkinsieme, Vivendostore, AICS Abruzzo, Unione Montana Sirentina, Pro Loco di Castelvecchio, Convento San Francesco d’Assisi, Gruppo Archeologico Superequano, Il Bosso, Autonoleggio Gran Sasso, e con il contributo incondizionato di Ralpharma ed Equistasi.

Dopo il successo delle passate edizioni, passa così a Castelvecchio Subequo, perla dell’Abruzzo interno aquilano, il testimone dell’iniziativa che quest’anno punta a creare sempre più una rete di attività motorie, culturali, di benessere e socialità viva che sostengano la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita delle persone affette da Parkinson.

Un connubio pronto a realizzarsi a Castelvecchio Subequo, che metterà a disposizione la straordinaria bellezza naturalistica, storica ed artistica del suo territorio e l’accoglienza autentica della sua comunità per una giornata ricca di iniziative. Museo a cielo aperto, Castelvecchio Subequo offrirà un inedito viaggio tra storia, arte e cultura con la Chiesa trecentesca di San Francesco d’Assisi e la cappella interamente decorata con affreschi di scuola giottesca, la preziosa reliquia del Sangue delle Stimmate del Santo, il Museo d’Arte Sacra con autentici capolavori della tradizione orafa abruzzese, la Catacomba del IV secolo d.C, una delle pochissime catacombe paleocristiane del Centro-Sud Italia.

A questo si aggiunge uno scenario ambientale eccezionale, calato nella natura incontaminata del Parco Regionale Sirente-Velino tra valli e colline verdeggianti, dominati dalla maestosità del massiccio del Sirente, le Dolomiti d’Abruzzo.

I partecipanti della giornata saranno così al centro di un contesto unico, capace di stimolare emozioni sensoriali di effetto benefico e di favorire atteggiamenti di apertura e socialità: visite guidate, camminate culturali, esperienze motorie e di benessere, scoperta e valorizzazione del territorio.

L’iniziativa si dividerà in due momenti: in mattinata, dopo l’accoglienza di pazienti e caregivers, partiranno le manifestazioni culturali con visite guidate presso le emergenze artistiche e storiche e le attività in e-bike dedicate proprio ai caregivers per offrire un’esperienza di svago e partecipazione; dopo la pausa pranzo, nel pomeriggio, si continuerà con spazio relax e altre esperienze di movimento e benessere. A seguire, presso il Chiostro del Convento di San Francesco, si alterneranno momenti di approfondimento medico-scientifico, curati dal personale del Centro Parkinson e Terapie avanzate dell’Ospedale dell’Aquila. L’evento si concluderà alle 18 con la santa messa e aperitivo di saluto.