CASTELVECCHIO SUBEQUO: LA PICCOLA ASSISI IN TERRA D’ABRUZZO, MASSIMO SANTILLI PRESENTA NUOVO LIBRO

L’AQUILA – C’è una piccola Assisi in Abruzzo: meta di devoti pellegrinaggi, Castelvecchio Subequo (L’Aquila) rappresenta il fulcro del francescanesimo abruzzese in virtù della presenza di frammenti di sangue essiccato e fuoriuscito dalle piaghe delle Sacre Stimmate, di preziose opere di oreficeria sacra medievale e del ciclo pittorico di rimando giottesco della fine del XIV secolo con le scene sulla vita del santo, fra le quali sono compresi due episodi dell’agiografia francescana che costituiscono una rarità nella sua generale produzione iconografica non raffigurati negli affreschi di Giotto della Basilica Superiore.

Di questo e tanto altro narra il nuovo libro di Massimo Santilli, dal titolo “Castelvecchio Subequo: la piccola Assisi in terra d’Abruzzo” (D’Abruzzo Edizioni Menabò), che sarà presentato sabato 14 maggio, alle 16.30, nel Convento della Porziuncola (Sala del Refettorietto) di Assisi (Perugia).

All’incontro sarà presente il custode Fra Massimo Travascio (OFM). Il volume vanta la prefazione di Fra Domenico Paoletti, Sacro Convento di San Francesco, e la supervisione editoriale del professor Giovanni Zavarella, giornalista e benemerito di Assisi).

Come si legge in una nota, grazie alla presenza della reliquia ematica e alla possibilità di beneficiare dell’Indulgenza Plenaria del Perdono di Assisi (oggi estesa a tutte le chiese francescane e parrocchiali, ma che a Castelvecchio ottiene approvazione storica con la Bolla del Pontefice Leone XII del 1828), il tempio subequano è stato meta di devoti pellegrinaggi.

Si fa notare in proposito che l’impianto costruttivo della nostra chiesa richiama alla mente la Basilica di Santa Maria degli Angeli, non certo per le proporzioni e l’importanza, ma per il fatto che in essa si contiene la piccola e originaria chiesetta di Santa Maria a pié di Potano, proprio come nella stessa Basilica Papale è stata inglobata la Porziuncola. A Castelvecchio Subequo, inoltre, si svolge da trentasette anni la cerimonia dell’Accensione della lampada votiva in onore di S. Francesco a imitazione di quella di Assisi presso la Tomba del Santo.

Altra singolare prerogativa abruzzese è quella della concessione da parte dei Frati Minori all’Ordine Francescano Secolare regionale di dare avvio in Assisi alle annuali celebrazioni del Perdono.

Il volume, pubblicato da D’Abruzzo Edizioni Menabò e disponibile sui maggiori Book Store (Mondadori, La Feltrinelli, Ibs, Amazon, ecc.), è parte integrante degli strumenti per la conoscenza e la promozione dei valori espressi nel concept “Paesaggi del Sacro” in cui si propongono contenuti e approfondimenti su Storie e Viaggi nei luoghi francescani d’Italia.

Al saluto del custode Massimo Travascio (OFM) e di Antonio Russo in rappresentanza delle associazioni organizzatrici, seguiranno quelli del sindaco di Assisi Stefania Proietti e del sindaco di Castelvecchio Subequo Marisa Valeri. Sono previste le relazioni di Francesco Brasa, OFM – guardiano del Santuario della Verna; di Domenico Paoletti, OFMConv. – assistente custodiale Sacro Convento; di Fr. Giulio Cesareo, OFMConv. – direttore dell’Ufficio Comunicazione del Sacro Convento; di Grado Giovanni Merlo, presidente della Società Internazionale di Studi Francescani; e di Giovanni Zavarella, giornalista, critico letterario e benemerito di Assisi, che coordinerà anche gli interventi.

All’atteso appuntamento, che costituisce un ideale patto di amicizia fra le due comunità, sarà presente una delegazione composta da amministratori degli enti abruzzesi coinvolti, nonché dagli altri rappresentanti istituzionali aderenti.

La presentazione del libro è organizzata dalle Associazioni “Amici Barbara Amicarelli” – Assisi, Pro Loca Santa Maria degli Angeli – Assisi, “Priori del Piatto di S. Antonio Abate”, Santa Maria degli Angeli – Assisi, “C.T.F.” – Assisi, AIDO Gruppo Comunale Assisi, “Punto Rosa” e da “Il Rubino – Il Giornale del Cittadino”.

L’iniziativa gode del Patrocinio del Comune di Assisi, della Società Internazionale di Studi Francescani, della Presidenza del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, della Deputazione Abruzzese di Storia Patria, dei Frati Minori Conventuali – Convento di Castelvecchio Subequo e dell’Ordine Francescano Secolare d’Abruzzo. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina ufficiale Facebook “Paesaggi del Sacro”.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.paesaggidelsacro.it