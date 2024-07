CASTELVECCHIO SUBEQUO: ORSO ASSALTA POLLAIO E FA STRAGE DI GALLINE

L’AQUILA – A Castelvecchio Subequo, in provincia dell’Aquila. un orso bruno marsicano ha assaltato un pollaio facendo strage di sei galline provocando danni a una porta e alla recinzione.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Parco Regionale Sirente-Velino e i carabinieri forestali di Secinaro, allertati immediatamente dopo la scoperta dei danni. Le autorità stanno conducendo un’indagine per verificare l’entità del danno e per assicurarsi che l’orso non rappresenti un pericolo per la comunità locale.

Inoltre, è stata trovata anche una carcassa di cane nei pressi di un altro pollaio.