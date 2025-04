CASTELVECCHIO SUBEQUO: PERDE CONTROLLO DELLA VETTURA, MUORE NELL’IMPATTO DONNA 59ENNE

L’AQUILA – Perde il controllo della vettura, che finisce contro il muro di un’abitazione, e muore nell’impatto. Vittima dell’incidente stradale, avvenuto questa mattina a Castelvecchio Subequo (L’Aquila), a pochi metri dal bivio per Gagliano Aterno. La vittima è Eufrasia Angelone, 59 anni di Castelvecchio Subequo.

Era alla guida della sua Opel Mokka, ed è stata probabilmente colta da malore.

La donna è stata soccorsa nell’immediatezza dai passanti fino all’arrivo dei medici del 118 e dei vigili del fuoco di Sulmona, che hanno messo in sicurezza la zona. Si è alzato in volo anche l’elisoccorso, ma per la donna, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Sulla vicenda la Procura della repubblica di Sulmona (L’Aquila) ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, contro ignoti, e nelle prossime ore deciderà per l’autopsia al fine di chiarire tutte le circostanze del decesso. Probabile anche una perizia cinematica per analizzare le condizioni del manto stradale, la velocità e lo stato del mezzo.

