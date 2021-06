CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO: ARRIVA BOOK SHARING CON CASETTE DEI LIBRI DECORATE DAI BIMBI DEL PAESE

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO – A Castiglione Messer Raimondo, in provincia di Teramo, arriva il book sharing, con le casette dei libri ideate dall’amministrazione comunale. Decorate e colorate dai bambini della scuola primaria, ne saranno installate in tutto cinque. Ieri c’è stata l’inaugurazione della prima, sul belvedere comunale.

Scopo del progetto è quello di rimettere in circolo libri e fumetti, per grandi e piccini, che ora sono fermi nelle librerie, facendoli così tornare in vita e promuovendo la lettura, soprattutto tra i più giovani.

“Vogliamo promuovere la cultura della lettura – spiega il sindaco di Castiglione Messer Raimondo, Vincenzo D’Ercole – dando nuova vita ad un vecchio libro, che potrà così continuare a raccontare la storia racchiusa tra le sue pagine. Tutti potranno lasciare un libro e prelevarne un altro: in questo modo non ci si scambierà solo un oggetto, ma piuttosto esperienze, emozioni e storie. I miei ringraziamenti vanno al dirigente scolastico e alle maestre della scuola primaria per la preziosa collaborazione, ad Andonio Lobolo, che ha realizzato gratuitamente le casette, e al consigliere delegato Bruno Almonti per aver lavorato a questa bella ed importante iniziativa”.