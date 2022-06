CASTIGLIONE VINCE A ORTONA, DE NICOLIS A SAN SALVO. BALLOTTAGGI: I RISULTATI E NUOVI CONSIGLI

CHIETI – A Ortona riconfermato Leo Castiglione, a San Salvo Emanuela De Nicolis.

Questo l’atteso esito dei ballottaggi di ieri

A Ortona, 23.425 abitanti, Castiglione, 5.663 voti (51,1%), ha battuto Ilario Cocciola 5.416 voti pari al 48,89%

Castiglione, battitore libero civico di area centrodestra, era appoggiato da cinque liste civiche tra cui Forza Leo, emanazione di Forza Italia.

Ad appoggiare Cocciola sei formazioni civiche e l’Udc, in uno schieramento moderato e progressista che non ha visto la presenza del simbolo del Partito Democratico che non ha presentato liste in questa tornata elettorale, ma che ha candidato suoi esponenti. Forte del 20,3% ottenuto al primo turno pari a 2.553, Cocciola è stato appoggiato da Angelo Di Nardo, di Fratelli d’Italia, già aspirante primo cittadino nel 2017 e consigliere comunale di minoranza uscente.

Il nuovo sindaco di San Salvo è invece Emanuela De Nicolis, candidata del centrodestra che batte Fabio Travaglini (centrosinistra allargato) con il 51% dei voti, contro il 48,2%.

Affluenza in calo ai ballottaggi nei 59 comuni delle regioni a statuto ordinario (altri 6 sono di quelle speciali): in tutto oltre 2 milioni gli italiani che potevano esprimere la preferenza per il loro nuovo sindaco, ma in molti, oltre due su tre, si sono tenuti lontani dalle urne.

Ma è in Abruzzo che si è registrata l’affluenza più alta rispetto alle altre regioni italiane: qui i comuni al voto erano Ortona e San Salvo, entrambi in provincia di Chieti, e alle urne si è recato il 54.68% degli aventi diritto, dato che, seppur in calo rispetto al primo turno (61,21%) è superiore rispetto alla media nazionale.

A Ortona la “La Città ideale”, porta in consiglio Cristiana Canosa, già assessore ai Lavori pubblici, Claudio Piccinini e Saul Montebruno. Tre posti vanno a “Cittadini consapevoli” con Antonio Sorgetti, Riccardo Di Deo e Lucia Simona Rabottini. “Il Comune delle idee” elegge Vincenzo Polidori e Italia Cocco. “Forza Leo per Ortona” elegge Simonetta Faraone e Federica Paolucci

All’opposizione, 4 seggi oltre a Ilario Cocciola e Angelo Di Nardo, con Camillo Franco Vanni di Fratelli d’Italia, Gianluca Coletti di “Ortona popolare”, Emore Cauti di “Ortona cambia” e Simonetta Schiazza di “Ortona coraggiosa”.

A San Salvo la maggioranza vedrà in consiglio Tiziana Magnacca (San Salvo Città Nuova), Tony Faga (San Salvo Città Nuova), Carla Esposito (San Salvo Città Nuova), Roberto Rossi (San Salvo Città Nuova), Maria Travaglini (San Salvo Città Nuova), Claudio Mastronardi (San Salvo Città Nuova), Eugenio Spadano (Lista Popolare), Alfonso Di Toro (Lista Popolare), Giancarlo Lippis (Noi San Salvo), Gianmarco Travaglini (San Salvo e’).

All’opposizione Giovanni Mariotti (candidato sindaco di centrosinistra), Fabio Travaglini, Antonio Boschetti (Partito democratico), Emanuela Tascone (Partito democratico), Nicola Argirò (Più San Salvo) e Marika Bolognese (Più San Salvo)

ORTONA

LEO CASTIGLIONE: 5.663 voti 51,11

CITTA’ IDEALE: 1.482 voti, 12,67% – 3 consiglieri eletti

CITTADINI CONSAPEVOLI: 1.272 voti, 10,88% – 3 consiglieri

IL COMUNE DELLE IDEE: 1.246 voti, 10,66% – 2 consiglieri

FORZA LEO PER ORTONA 1.031 8,82% – 2 consiglieri

ORTONA CIVICA 399 3,41%

ILARIO COCCIOLA: 5.416 voti 48,89%

apparentato con Angelo Di Nardo

FRATELLI D’ITALIA: 1.170 voti 10,01% – 1 consigliere

ORTONA POPOLARE: 947 voti, 8,10% – 1 consigliere

ORTONA CAMBIA: 901 voti, 7,71% – 1 consigliere

ORTONA CORAGGIOSA: 728 voti, 6,23% – 1 consigliere

IL FARO: 514 voti 4,40%

ORTONA TERRITORIO: 493 voti 4,22%

LEGA SALVINI ABRUZZO: 318 voti 2,72%

UNIONE DI CENTRO: 252 voti, 2,16%

LIBERTA’ E BENE COMUNE PER ORTONA: 224 voti, 1,92%

DEMOCRATICI PER ORTONA: 207 voti 1,77% 0

ORTONA SOCIALE: 188 voti, 1,61%

ORTONA FUTURA: 155 voti, 1,33%

SAN SALVO

EMANUELA DE NICOLIS : 5.001 voti, 51,18%

SAN SALVO CITTA’ NUOVA: 2.457 voti, 24,43%, 6 consiglieri

LISTA POPOLARE: 937 voti, 9,32%, 2 consiglieri

NOI SAN SALVO: 788 voti, 7,84%, 1 consigliere

SAN SALVO E’ EMANUELA DE NICOLIS SINDACO: 782 voti, 7,78%

FABIO TRAVAGLINI: 4.770 voti, 48,82%

PIU’ SAN SALVO CON FABIO TRAVAGLINI SINDACO: 1.568 voti, 15,59%, 2 consiglieri

PARTITO DEMOCRATICO: 1.284 voti, 12,77%, 2 consiglieri

AZIONE POLITICA: 601 voti, 5,98%

SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA: 543 voti, 5,40%

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO: 339 voti, 3,37%