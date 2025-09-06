CATIGNANO: DOMANI INAUGURAZIONE DEL MUSEO DELLA LOCALE SEZIONE DELLA VECCHIA DEMOCRAZIA CRISTIANA

CATIGNANO – La famiglia Piermattei di Catignano (Pescara) e l’Istituto Spataro hanno dato vita al MUSEO della sezione della Democrazia cristiana del paese. Gabriele Piermattei, ultimo segretario della sezione Dc di Catignano, ha fatto sopravvivere la sezione fino ad ora. L’Istituto Spataro ha raccolto la testimonianza di fede e di coerenza di questo grande democristiano.

E così domani, domenica 7 settembre 2025 alle ore 10.30, sarà inaugurato il Museo, non come momento di semplice nostalgia, ma come testimonianza di un Partito che in 50 anni ha determinato la ricostruzione e la crescita del Paese, fino a condurlo tra i 7 Grandi del Mondo. Questo primo atto del Museo della Sezione Dc avrà nel futuro altri sviluppi con l’obiettivo di farne il Museo Nazionale della Dc.