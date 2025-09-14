CATIGNANO: VERSO IL MUSEO NAZIONALE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA, “PER CONSERVARE LA MEMORIA”

CATIGNANO – “Uno spazio ricco di manifesti, cimeli, libri e tanto materiale a testimonianza di 50 anni di attività politica, che ha segnato il Paese da Alcide De Gasperi a Giuseppe Dossetti, da Giorgio La Pira ad Amintore Fanfani, da Tina Anselmi a Benigno Zaccagnini, da Aldo Moro a Ciriaco De Mita, da Giuseppe Spataro ad Arnaldo Forlani, da Giulio Andreotti a Remo Gaspari, da Emilio Colombo a Lorenzo Natali, ecc…ecc… l’ elenco sarebbe lunghissimo”.

Nei giorni scorsi a Catignano (Pescara), l’ Istituto di Cultura Politica “Giuseppe Spataro’ e la famiglia Piermattei hanno inaugurato il Museo della sezione della Democrazia Cristiana che l’anno prossimo diventerà Museo nazionale interattivo della Democrazia Cristiana.

“Un primo ma significativo passo, grazie alla famiglia Piermattei che insieme all’ Istituto Spataro, sta organizzando questo spazio per conservare la memoria della DC”, si legge in una nota firmata dal presidente Roberta Rullo e dal direttore Licio Di Biase.

Lo spazio si può visitare la prima domenica di ogni mese prenotando al 348 8286229 (Licio Di Biase) oppure al 339 735 4606 (Annalisa Piermattei).