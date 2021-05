CAVALIERI LAVORO: MARCO CHECCHI, IN ABRUZZO UNO DEGLI IMPIANTI DI TAPPI CORONA PIU’ GRANDI DEL MONDO

ROMA – C’è anche Marco Checchi tra i 25 cavalieri del lavoro nominati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Checchi è dal 1991 amministratore delegato di Pelliconi & C. Spa, leader nella produzione di capsule in metallo e plastica per il settore beverage. Entra in azienda nel 1985 come impiegato commerciale ricoprendo ruoli di crescente responsabilità. Sotto la sua guida l’azienda ha raggiunto una capacità produttiva di 31 miliardi di tappi l’anno e ha dato vita a un dipartimento innovazione per lo sviluppo di tecnologie digitali applicate alla produzione.

Il Gruppo opera con due stabilimenti produttivi in Emilia Romagna e in Abruzzo, ad Atessa (Chieti), quest’ultimo tra i più grandi impianti di produzione di tappi corona al mondo, e tre tra Egitto, Stati Uniti e Cina. L’azienda detiene 10 brevetti internazionali e possiede un export pari al 90%, con una occupazione di 675 dipendenti.