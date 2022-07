CAVALLI E PERCORSI DI INCLUSIONE: A VITTORITO IL PROGETTO DI AUTISMO ONLUS E CAVALIERI DELL’ANTEA

VITTORITO – Si aprono le porte di un mondo poco conosciuto ma ricco di stimoli ed esperienze che, grazie al contatto con gli animali e la natura, potrà fornire nuove possibilità di inclusione.

Grazie alla collaborazione tra Circolo Ippico “I Cavalieri dell’Antea” di Vittorito (L’Aquila), il dottor Giuseppe Angelone e Autismo Abruzzo sarà possibile fruire delle attività con animali e avvicinamento al cavallo.

“Un’azione di grande sensibilità da parte del Circolo Ippico – si legge in una nota – che permetterà a tante persone di avvicinarsi ad un mondo poco conosciuto.

Bambini, ragazzi e adulti autistici della Valle Peligna potranno dunque fruire delle attività proposte dal dottor Giuseppe Angelone presso il circolo ippico ‘I Cavalieri dell’Antea’ tutti i venerdì dalle 9.30 alle 17:30 (pausa pranzo 12:30 – 14:30).

La collaborazione sarà attiva per tutto l’anno in corso. Le modalità di accesso al Circolo e l’utilizzazione dei servizi saranno comunque sottomessi al rispetto delle regole del Circolo Ippico, inclusi gli eventuali oneri fissi stabiliti dalla struttura pari a 15 euro per ciascun accesso.

Mentre l’attività professionale del dottor Angelone è offerta a titolo completamente gratuita.

“Ringraziamo per tale collaborazione tutti gli attori, a cominciare da Adriano e Marinella, padre e figlia titolari del Circolo Ippico”, scrie Autismo Onlus.

Per informazioni ulteriori si prega contattare il dottor Giuseppe Angeloni ai seguenti recapiti: cellulare: 373/7904824 mail: g_angelone@libero.it