CAVI IN FIBRA OTTICA: PREZZI ALLE STELLE E TEMPI DI CONSEGNA BIBLICI

ROMA – I cavi in fibra ottica, analogamente ai microprocessori ed alcuni altri componenti tecnologici di base, stanno vivendo una fase di carenza sul mercato, con difficoltà di produzione e di consegna causate dalla crescita della domanda che inevitabilmente ne ha aumentato il prezzo al km di circa il 70%. Le aree più colpite dagli aumenti sono Cina, India ed Europa.

Il prezzo della fibra al km è passato dai 3,70 dollari di marzo 2021 ai 6,30 dollari attuali

L’aumento della domanda è stato causato principalmente dalla pandemia, durante la quale l’utilizzo di Internet è cresciuto e, conseguentemente, anche l’espansione dei data center delle big tech per soddisfare l’aumento del traffico. A tutto questo si è aggiunto il contemporaneo incentivo allo sviluppo delle reti 5G e della banda ultra-larga.

Il prezzo della fibra è lievitato anche a causa della carenza di componenti essenziali per la sua produzione e che, per alcuni di essi, è iniziata due anni fa. È il caso dell’elio: le interruzioni di alcuni impianti negli Stati Uniti e in Russia hanno fatto aumentare il suo prezzo del 135% negli ultimi due anni. Il prezzo del tetracloruro di silicio è invece salito del 50%.

Soffrono anche i tempi di consegna dei cavi in fibra che sono passati da 20 settimane a quasi un anno.