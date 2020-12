CCGSD’I: GIUNTA AL MASCHILE, L’AQUILA PENALIZZATA. NELL’ESECUTIVO TRE POSTI A TERAMO, DUE AI CUGINI

L’AQUILA – Il Consiglio della Camera di commercio Gran Sasso d’Italia, nata dalla fusione, sofferta e caratterizzata da ritardi e polemiche, tra le Camere di commercio dell’Aquila e di Teramo, che riunito oggi in via telematica, ha eletto i cinque componenti di giunta che lavoreranno fino al 2025 al fianco della neo presidente, l’imprenditrice teramana Antonella Ballone, espressione di Confindustria.

E non sono mancate le sorprese rispetto ai rumors della vigilia, a partire dai tre posti, oltre alla presidenza andati a Teramo, e solo due al capoluogo regionale per continuare su una squadra al maschile vista l’assenza di donne. Sono risultati eletti per Teramo Daniele Erasmi, presidente della Confesercenti Abruzzo, che ha ottenuto sei voti, Giammarco Giovannelli, presidente di Confcommercio Teramo, con sette voti e Roberto Battaglia, presidente della Cia L’Aquila- Teramo, che ha ottenuto tre preferenze. Per L’Aquila sono entrati nell’esecutivo Agostino Del Re, direttore Cna della provincia dell’Aquila, che ha avuto tre preferenze e Gianni Frattale, già presidente dell’Ance della provincia dell’Aquila, con cinque voti.

L’elezione del vice presidente si svolgerà, come da Statuto, nella prima riunione di giunta. Un assetto dell’esecutivo che vede prevalere il territorio teramano con tre rappresentanti più la presidenza, mentre all’Aquila sono andati solo due seggi in seno all’esecutivo. A tale proposito, un primo riequilibrio di potere dovrebbe essere la vice presidenza all’Aquila per la quale in pole sarebbe l’imprenditore Frattale, amico del presidente uscente della Camera di commercio dell’Aquila, Lorenzo Santilli, da un decennio a timone, che, soprattutto negli ultimi tempi, è stato al centro delle critiche di alcune associazioni di categoria accusato di accentramento del potere. Frattale ha prevalso sugli altri due personaggi aquilani in corsa fino ad oggi: lo storico presidente degli albergatori di Confcommercio, Mara Quaianni, e del noto imprenditore edile Ettore Barattelli, ex presidente dell’Ance, che rimangono nel Consiglio camerale.

