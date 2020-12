CCIAA GRAN SASSO D’ITALIA: ANTONELLA BALLONE NUOVA PRESIDENTE, “LAVOREREMO PER USCIRE DA CRISI”

L’AQUILA – Si è insediato oggi pomeriggio, in modalità telematica, il Consiglio della nuova Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia. Il primo atto è stato l’elezione del presidente, ruolo che verrà ricoperto da Antonella Ballone, eletta all’unanimità.

Imprenditrice nel settore industria Ballone, 39 anni, sarà alla guida dell’ente fino al 2025. Laureata con lode in lingue e letterature straniere con indirizzo economico-turistico manageriale, parla correntemente russo ed inglese, imprenditrice del Gruppo Baltour, azienda di trasporto passeggeri su gomma di linee nazionali ed estere, con una consolidata esperienza internazionale avendo guidato come presidente l’Eurolines Organization società che raggruppa 27 aziende a livello europeo con sede a Bruxelles; ha partecipato come membro della rappresentanza di Confindustria ai G20 di Nizza (2011), Città del Messico (2012), Mosca (2013), Sydney (2014), Fukuoka (2019 – Giappone), già vice presidente della Camera di Commercio di Teramo, è la più giovane presidente di una Camera di Commercio in Italia, prima donna in Abruzzo ad assumere questo incarico, seconda in Italia.

A breve il consiglio tornerà a riunirsi per l’elezione della giunta camerale che sarà costituita da 5 membri, oltre alla neoeletta presidente Ballone.

A seguito dell’accorpamento Teramo – L’Aquila, la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia opera su 155 Comuni per un totale di 603.903 abitanti, rappresenta 80.568 imprese iscritte che occupano 172.933 addetti. La circoscrizione territoriale produce annualmente un valore aggiunto pari a 7,7 miliardi di euro, di cui circa il 24% è il valore delle esportazioni. Il nuovo Ente è tra i più rappresentativi a livello nazionale per estensione territoriale e opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

“Ringrazio sentitamente tutte le associazioni datoriali e sindacali che mi hanno sostenuta con convinzione, in particolare ringrazio la Confindustria per avermi designata e supportata in questa elezione. Ringrazio i past president Gloriano Lanciotti e Lorenzo Santilli per il lavoro che hanno svolto. Ci aspettano grandi sfide soprattutto in relazione al grave momento che stiamo vivendo e che richiede compattezza nel programmare la ripresa. Lavoreremo per affiancare tutto il sistema produttivo ad uscire dall’attuale crisi e per accompagnarlo, per quanto di nostra competenza, verso una ripresa importante che certamente ci sarà; ci adopereremo per conquistare mercati nazionali e internazionali. La Camera di Commercio Gran Sasso sarà a fianco di tutti gli operatori economici che rendono il nostro Abruzzo una delle realtà produttive più avanzate del nostro Paese”.

“Formulo le più vive congratulazioni, a nome personale e della giunta regionale, per la nomina di Antonella Ballone a presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia – scrive in una nota il presidente della Regione Marco Marsilio – A lei l’augurio di buon lavoro nella consapevolezza di coniugare le esigenze e le aspettative dei territori del Teramano e dell’Aquilano. Una realtà imprenditoriale molto importante su cui si gioca il futuro economico, soprattutto in termini di occupazione e sviluppo. La presidente Ballone troverà la Regione Abruzzo pronta a una fattiva collaborazione e sinergia.

“Rivolgo, a nome dell’amministrazione comunale, i migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, Antonella Ballone”, scrive il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che aggiunge: “La conclusione del processo aggregativo degli enti camerali dell’Aquila e di Teramo segna l’inizio di un percorso con cui si potranno valorizzare i tessuti economici e produttivi di territori ampi, chiamati a fronteggiare sia la complessità delle conseguenze di eventi catastrofici come i terremoti e difficoltà amplificate dalla pandemia da coronavirus. Il rapporto tra Comune e Camera di Commercio è sempre stato contraddistinto da collaborazione e dialogo e sono certo che anche in questa nuova veste l’interlocuzione con questo importante istituzione sarà proficua e volta raggiungimento di obiettivi condivisi. Al presidente uscente, Lorenzo Santilli, va la mia gratitudine per aver condotto la Camera di Commercio della provincia dell’Aquila con attenzione e competenza fino a oggi, per aver promosso collaborazione istituzionale fattiva e aver condiviso visione e progettualità”.

Del consiglio fanno parte

AGRICOLTURA: Fabio Spinosa, Roberto Battaglia;

ARTIGIANATO: Bernardo Sofia, Agostino Del Re Agostino, Luciano Di Marzio, Franca Labrecciosa;

COMMERCIO: Alberto Capretti, Vanessa Ciunci, Daniele Erasmi, Gloriano Lanciotti, Gabriella dell’Olio;

COOPERAZIONE: Annalisa Del Cane;

CREDITO E ASSICURAZIONI: Alfredo Savini;

INDUSTRIA: Antonella Ballone, Ettore Barattelli, Giovanni Frattale, Ezio Iervelli, Massimiliano Mari Fiamma;

SERVIZI ALLE IMPRESE: Marco Fracassi, Cesare Zippilli, Alfredo Martinelli;

TRASPORTI E SPEDIZIONI: Ezio Rainaldi;

TURISMO: Maria Quaianni, Giammarco Giovannelli;

ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI: Alberico Maccioni;

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI: Elvezio Sfarra;

ORDINI PROFESSIONALI: Pierluigi De Amicis;

ALTRI SETTORI: Nino Bertoni.

