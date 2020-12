CCIAA GRAN SASSO D’ITALIA: GLI AUGURI DEL SINDACO BIONDI ALLA NEO PRESIDENTE BALLONE

L’AQUILA – “Rivolgo, a nome dell’amministrazione comunale, i migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, Antonella Ballone“.

Lo scrive in una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che aggiunge: “La conclusione del processo aggregativo degli enti camerali dell’Aquila e di Teramo segna l’inizio di un percorso con cui si potranno valorizzare i tessuti economici e produttivi di territori ampi, chiamati a fronteggiare sia la complessità delle conseguenze di eventi catastrofici come i terremoti e difficoltà amplificate dalla pandemia da coronavirus. Il rapporto tra Comune e Camera di Commercio è sempre stato contraddistinto da collaborazione e dialogo e sono certo che anche in questa nuova veste l’interlocuzione con questo importante istituzione sarà proficua e volta raggiungimento di obiettivi condivisi. Al presidente uscente, Lorenzo Santilli, va la mia gratitudine per aver condotto la Camera di Commercio della provincia dell’Aquila con attenzione e competenza fino a oggi, per aver promosso collaborazione istituzionale fattiva e aver condiviso visione e progettualità”.

Download in PDF©