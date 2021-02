CCIAA GRAN SASSO, ZENNARO INCONTRA PRESIDENTE BALLONE: “RECOVERY FUND SFIDA PER TERRITORIO”

TERAMO – “Occorre agire su diverse leve per dare una svolta alla capacità operativa del nostro territorio, puntando su infrastrutture chiave, come potrebbe essere il progetto della ferrovia Teramo-L’Aquila-Roma e sul processo di trasformazione digitale di molte nostre imprese, a partire dalla copertura e velocità delle connessioni fisiche di rete”.

Sono le parole del deputato della Lega Antonio Zennaro, nel corso dell’incontro istituzionale questa mattina a Teramo con il presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso, Antonella Ballone, per affrontare i temi dell’impresa e del Recovery Fund, come occasione per portare il sistema economico del territorio a un livello superiore.

“Con il presidente Ballone – spiega – abbiamo trovato convergenza sui temi e sugli approcci, il Recovery Fund rappresenta un’occasione unica, ma anche una grande sfida, nella misura in cui la nostra regione sarà in grado di individuare e promuovere progetti realmente strategici.”

“Il tema della digitalizzazione è centrale anche per dare slancio al turismo e alla filiera agroalimentare ed enogastronomica, asset che hanno particolarmente sofferto con l’emergenza pandemica. Ho dato tutta la mia disponibilità per supportare il territorio a livello parlamentare, con l’intento di incontrare le categorie nelle sedi istituzionali per confrontarci sui fabbisogni e sulle proposte” conclude il deputato leghista.

