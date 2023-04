CDM AL VIA, SUL TAVOLO DEF E LEGGE CONTRO ECO-VANDALISMO. SALVINI: “SUPER MULTE A IMBRATTATORI”

ROMA- Ha preso il via il Consiglio dei ministri: all’ordine del giorno della riunione, fra l’altro, il Documento di economia e finanza, un disegno di legge sulle sanzioni contro gli atti di eco-vandalismo sulle opere d’arte, un disegno di legge con interventi a sostegno della competitività dei capitali. Dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri anche la dichiarazione di stato di emergenza nazionale in materia di immigrazione.

“Super multe per vandali e imbrattatori: una proposta di legge che la Lega aveva depositato a novembre. Siete d’accordo?”, scrive in un tweet il leader della Lega, Matteo Salvini.