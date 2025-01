C’E’ POSTA PER TE: PROTAGONISTA SVEVA, BAMBINA DI PRATOLA PELIGNA

L’AQUILA – È di Pratola Peligna, in provincia dell’Aquila la bambina che ieri sera, nel programma televisivo C’è Posta per te, è stata protagonista di una delle storie raccontate in prima serata da Maria De Filippi su canale 5.

Si chiama Sveva Colangelo Palombizio, ha 7 anni e frequenta la scuola Primaria di Pratola Peligna. Un’occasione speciale per la piccola Sveva che ha avuto la possibilità di essere parte del noto programma televisivo Mediaset che viene registrato negli Studi Televisivi Titanus Elios di Roma.

Nella trasmissione televisiva C’è Posta per te, vengono raccontate diverse storie di persone comuni che vogliono tentare un rappacificamento, ritrovare un vecchio amore o fare un regalo speciale ad una persona cara, facendole incontrare il suo personaggio del cuore.

Ed è proprio all’interno di quelle che vengono definite dalle De Filippi “storie regalo” che Sveva ha avuto il suo ruolo nella rappresentazione di una piccola scena in cui donava dei fiori alle due donne destinatarie del regalo. Il personaggio che ha preso parte alla sorpresa ideata da due giovani alla nonna e alla madre era Stefano De Martino, noto conduttore televisivo e ballerino.

La piccola Sveva sarà presente anche in un’altra puntata del fortunato programma televisivo di Maria De Filippi con altri ospiti vip.