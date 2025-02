“C’E’ VENTO DI SPORT”: FOSSACESIA E ROCCA SAN GIOVANNI PRESENTANO L’EVENTO ALLA BIT DI MILANO

MILANO – Il turismo sportivo protagonista alla BIT di Milano: il sindaco di Rocca San Giovanni (CH), Fabio Caravaggio, e il sindaco di Fossacesia (CH), Enrico Di Giuseppantonio, insieme a Ombretta Mercurio, presidente di Lanciano Fiera, hanno presentato oggi, nello stand Abruzzo, “C’è Vento di Sport”, una parte del turismo della Costa dei Trabocchi che punta a valorizzare il territorio attraverso gli sport acquatici. L’iniziativa di valorizzazione, che si svolgerà a settembre sullo splendido litorale della Costa dei Trabocchi, metterà al centro discipline come Surf, Kite Surf, Windsurf, Wing foil, Windsurf foil e Kite foil. Inoltre, saranno inclusi anche Stand-up paddle, immersioni, snorkeling e Kayak. La presenza di stabilimenti balneari attrezzati facilita l’accesso a queste attività, rendendo Fossacesia Marina una meta ideale per gli appassionati del mare e dello sport.

“Vogliamo promuovere il nostro litorale non solo per la sua bellezza paesaggistica, ma anche come destinazione ideale per il turismo sportivo”, ha dichiarato Fabio Caravaggio. “Il vento, il mare e i fondali della nostra costa offrono condizioni perfette per la pratica degli sport acquatici come la subacquea, l’apnea, il surf e il kitesurf, attraendo atleti e turisti da tutta Italia e dall’estero”.

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per l’economia locale: “C’è Vento di Sport è un’occasione per far crescere il turismo e dare nuove opportunità alle attività del territorio. La nostra costa è un paradiso per gli sport acquatici, e vogliamo farla conoscere al grande pubblico. Questo evento contribuisce a incentivare la presenza turistica, soprattutto tra i giovani, durante il cosiddetto periodo di bassa stagione, portando un valore aggiunto alle attività economiche locali”.

Ombretta Mercurio, presidente di Lanciano Fiera, ha evidenziato il ruolo di ATTRACTIVE Salone del turismo attrattivo e degli sport estremi come volano per la promozione turistica: “Lanciano Fiera è entusiasta di promuovere questa iniziativa, che rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio. Il turismo e lo sport insieme possono creare un’offerta attrattiva e sostenibile, capace di valorizzare le nostre eccellenze naturali”.

La presentazione a Milano ha messo in rilievo le attività promosse dalle associazioni e da gruppi di atleti nelle loro performances oltre alle prove libere, alle dimostrazioni e agli incontri con esperti del settore. Una costa imperdibile per chi ama il mare, lo sport e la scoperta di luoghi unici. Inoltre, “C’è Vento di Sport” sarà presentato ufficialmente durante il Salone ATTRACTIVE di Lanciano (CH), che si terrà dal 26 al 28 settembre, dove si discuterà dell’importanza del turismo attrattivo e degli sport estremi come strumento di valorizzazione territoriale.