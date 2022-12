CEDE PONTE SUL FIUME SALINELLO, TRAGEDIA SFIORATA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE 12 NEL TERAMANO

TERAMO – Tragedia sfiorata questa notte lungo la strada provinciale SP12, dove intorno alle 23 si è verificato il cedimento del ponte sul torrente Salinello, tra i comuni di Sant’Omero e Bellante, in provincia di Teramo.

Fortunatamente il cedimento si è verificato in un momento in cui nessuna auto stava transitando sul ponte.

Potrebbe essere stato il collasso di una trave in cemento armato a determinare il cedimento del ponte sul quale era presente segnaletica per la limitazione del carico a 12,5 tonnellate.

Il presidente della provincia Diego Di Bonaventura sarà a disposizione della stampa per fornire tutte le informazioni del caso, in una conferenza stampa convocata per le 10.30.