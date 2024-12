CEDIMENTO MARCIAPIEDE A SPOLTORE: SINDACO TRULLI ESULTA, “SBLOCCATE RISORSE DEL GENIO CIVILE”

SPOLTORE – Era la mattina del 5 dicembre 2024, quando i residenti del centro storico di Spoltore (Pescara) scoprivano con stupore che una cavità si era aperta nei marciapiede antistante il belvedere, su via Dietro le Mura. Ieri, 27 dicembre, il Consiglio Comunale vota il provvedimento che vuole rappresentare la soluzione per restituire lo spazio alla cittadinanza: una variazione al bilancio per incamerare il finanziamento del Genio Civile di 200 mila euro. In consiglio, poi, anche la discussione aperta ai cittadini per spiegare e analizzare il progetto, già affidato ieri (27 dicembre 2024), con un incarico da 18 mila euro.

“Ci siamo attivati immediatamente per trovare una soluzione rapida a questo problema inaspettato e imponderabile” ha spiegato il sindaco Chiara Trulli. “La Regione e l’Ufficio del Genio Civile, che ringrazio, ci hanno comunicato la vigilia di Natale di aver approvato la convenzione con il Comune di Spoltore, il documento che sblocca le risorse del Genio Civile. Lo portiamo immediatamente in consiglio per non perdere nemmeno un singolo giorno”.

Il cedimento è avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 dicembre, sotto la pioggia battente, registrato da Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Carabineri poco dopo le 24 e 30. Prosegue il primo cittadino: “Abbiamo chiarito definitivamente, anche per replicare ad alcune critiche pretestuose, che il punto in cui ha ceduto il terrapieno non era interessato dall’intervento di consolidamento appena completato: ha coinvolto, infatti, una struttura che non aveva evidenziato problemi di stabilità in passato. Vanno cercate eventuali responsabilità ma soprattutto trovate le soluzioni: è questo che ci siamo impegnati e ci stiamo impegnando a fare.”

In consiglio hanno relazionato l’ingegnere Vincenzo Cerasa (responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune) e Maurizio Vicaretti, il collaudatore delle opere di messa in sicurezza su via Dietro Le Mura e presidente dell’ordine degli ingegneri della Provincia di Pescara. Da un primo progetto, i lavori di messa in sicurezza del marciapiede partiranno dalla realizzazione di un sostegno al terrapieno del belvedere, attraverso un muro di contenimento in cemento armato da realizzare a un livello inferiore al piano stradale.

“Se necessario” conclude il sindaco “il Comune integrerà con fondi propri lo stanziamento Regionale, questo lavoro è ovviamente una priorità ed è necessario coprire da subito tutte le spese necessarie per l’intervento “