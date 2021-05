CELANO, AVVOCATO BENITO MARCANIO AGGREDITO DAVANTI A UN BAR

CELANO – E’ stato aggredito poco dopo le 19 dell’altro giorno, fuori da un bar della città, nei pressi di Santa Maria Valleverde, Benito Marcanio, avvocato di Celano molto conosciuto in città.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, è stato colpito con un calcio e un pugno da un uomo. Marcanio si è voltato di colpo riconoscendo il suo aggressore, ma quando ha intimato di chiamare i carabinieri quest’ultimo è fuggito. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi increduli di numerosi cittadini.

Appena dopo l’aggressione, ha raggiunto il pronto soccorso per farsi medicare.

Ex consigliere provinciale, ex presidente del Celano calcio ed ex direttore generale della Ferrovia Adriatico Sangritana di Lanciano, Maranio ha subito informato i carabinieri della locale stazione, ma ancora non sa se sporgerà denuncia.