CELANO CALCIO: PRESENTATA NUOVA FORMAZIONE

CELANO – L’Asd Celano Calcio ha sciolto ogni riserva sulla composizione della rosa presentando alla città e alla stampa la nuova formazione che affronterà il girone A di promozione.

“La rosa – si legge in una nota – è stata migliorata e preparata per affrontare un campionato di vertice.La preparazione avrà inizio lunedì 8 agosto quando gli atleti, agli ordini di mister Celli, si ritroveranno presso il campo sportivo Tofani di Cerchio. Un in bocca al lupo ai castellani per la nuova stagione alle porte”.

STAFF TECNICO PRIMA SQUADRA

Allenatore: DARIO CELLI

Vice allenatore: LORENZO IEZZI

Preparatore portieri: ALEANDRO SCAFATI

Preparatore Atletico: ALFREDO FORTE

Osteopata: ANDREA TROIANI

Collaboratore Tecnico: ALESSANDRO DI CINTIO

ROSA

Portieri: SANTORO GIUSEPPE, ROSSI ANDREA, MASTRONARDI ANDREA

Difensori: TABACCO ANTONELLO, VILLA GIACOMO, DI FABIO MIRKO, MIONE GIOVANNI, DI RENZO PIERO, DI BERNARDO ANTONIO, PIERLEONI ALESSANDRO, SCOLARI SIMONE, GIUSTI MATTEO, MICHETTI MATTIA

Centrocampisti: KRAS NICOLAS, ALBERTAZZI RENATO, PANECCASIO CHRISTIAN, VOLPE MATTIA, FLAMMINI BRUNO, D’AGOSTINI FRANCESCO

Attaccanti: MERCOGLIANO NICOLÒ, LIBONATTI ALEXIS, DI GAETANO GIOVANNI, FIDANZA NINO, PALOMBIZIO MARCELLO, D’AMORE GIUSEPPE