CELANO: CONDANNATO PER SPACCIO DROGA A TERNI, ARRESTATO 31ENNE MAGREBINO

CELANO – I carabinieri della stazione di Celano hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena definitiva emessa dall’Ufficio Esecuzione Penali della Procura della Repubblica di Terni, nei confronti di un 31enne di origine magrebina.

L’uomo deve scontare una condanna definitiva a quasi tre anni di reclusione, la cui pena è stata inflitta dalla Magistratura ternana per reati in materia di droga commessi in quel territorio nell’anno 2019.

Il condannato, da qualche mese si era trasferito da Terni a Celano, continuando la misura cautelare degli arresti domiciliari dovuta agli stessi fatti per cui è intervenuta la condanna definitiva.

Durante il periodo dei domiciliari, l’azione di vigilanza è stata garantita dai militari dell’Arma, senza che siano mai state rilevate violazione di sorta.

Dopo le previste formalità di polizia giudiziaria, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Vasto (CH) per l’espiazione della condanna stabilita.