CELANO: DOLORE E SCONCERTO PER MORTE OPERAIO 21ENNE, FATALE INCIDENTE MENTRE ANDAVA AL LAVORO

CELANO – Dolore è sconcerto nella Marsica per la morte, a causa di un tragico incidente d Manuel Fieramosca, 21enne, giovane operaio di Celano che era uscito ieri di casa intorno alle 6 del mattino per andare a lavorare alla Celi Calcestruzzi di Massa d’Albe.

La sua Panda è sbandata all’improvviso, uscendo di strada e schiantandosi contro un palo della luce, lungo via Romana, la strada che collega le frazioni avezzanesi di San Pelino e Antrosano. Per lui non c’è stato nulla da fare, morto sul colpo, e i Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarlo dalle lamiere.

I funerali di Manuel si terranno oggi alle ore 16 nella chiesa del Sacro Cuore a Celano.

Tutta la comunità si è stretta intorno ai genitori, Fernando ed Elisiana, e ai tanti che gli volevano bene.

Scrive il sindaco di Celano Settimio Santilli: “Pieno di entusiasmo, educato, molto rispettoso e per bene, con tanta voglia di lavorare e di sani principi e valori, con tanti sogni ancora da realizzare per la sua giovane età, che il destino crudele ha infranto. Al caro papà Fernando, alla cara mamma Elisiana e a tutta la famiglia del caro Manuel giungano le più sentite condoglianze e la massima vicinanza”.