CELANO: IL 30 GIUGNO INAUGURAZIONE DI UNA STRADA DEDICATA A BETTINO CRAXI CON LA FIGLIA STEFANIA

CELANO – Il 30 giugno alle ore 17.30 sarò nei pressi della Scuola Gabriele D’Annunzio a Celano per celebrare l’intitolazione di una via dedicata mio padre Bettino Craxi, alle 18.00 sarò invece al Parco delle Rimembranze dove presenterò il mio libro “All’ombra della storia – la mia vita tra politica e affetti”. Lo annuncia la figlia Stefania.

“Bettino Craxi conosceva bene queste terre ed aveva legami politici e di amicizia profondi. Fortunatamente non è la prima strada che gli viene intitola in Italia e neanche in Abruzzo, sono sempre più numerose e questo credo che sia un giusto riconoscimento del lavoro e del contributo che Craxi diede al suo paese al quale dedicò tutta la sua vita e la sua attività politica e umana. Come presidente del Consiglio e Segretario del Partito socialista Italiano contribuì a plasmare il nostro paese e a modernizzarne molti aspetti, anche qui in Abruzzo.”

Prosegue Stefania Craxi “Credo però che questa strada a Celano abbia un significato particolare. Voglio ricordare un momento preciso che in qualche modo cristallizza la sua amicizia con l’Abruzzo: l’1 e il 2 dicembre del 1984. In quei due giorni Craxi inaugurò il traforo del Gran Sasso, una delle infrastrutture più importanti del paese, anche grazie ai a laboratori nazionali di fisica nucleare, e commemorò a Pescina, un posto molto vicino a Celano, sempre nell’Aquilano, Ignazio Silone che era proprio di lì.” Del grande scrittore ricordava la visione del progresso umano profondamente riformista ‘legata alla capacità di vedere il rinnovamento nello studio, nell’acquisizione di nuove verità, di nuovi spazi di libertà, di più alta dignità. Gli istituti che non si rinnovano decadono: le forze che non secondano il cambiamento diventano conservatrici: chi non sa o non riesce a guardare avanti, e si lega al passato, diventa un sorpassato’.”

“Quanto al mio libro che presenterò, sempre a Celano, racconta un pezzo della mia storia, il mio Craxi, un padre difficile e straordinario, e, vagando tra i ricordi, narra le vicende della nostra famiglia, una famiglia allargata a una piccola, grande comunità politica e di amici che per anni ha condiviso tutto”,conclude Stefania Craxi