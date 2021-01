CELANO: IMPRENDITORE EDILE MUORE A 59 ANNI, STRONCATO DA UN MALORE

CELANO – Ha iniziato ad accusare un malessere manifestando difficoltà respiratorie, a nulla è servito l’intervento dei soccorritori del 118, allertati dai familiari: Roberto Cotturone, 59 anni, imprenditore edile di Celano, è morto poco dopo all’ospedale di Avezzano.

L’uomo, riporta Il Centro, è morto probabilmente a causa di un infarto. A causa dei sintomi respiratori, infatti, è stato sottoposto anche al tampone che ha però dato esito negativo al Covid. Cotturone era molto conosciuto in città e nella Marsica per via della suo lavoro. Lascia la moglie e due figli. I funerali non saranno celebrati a causa delle disposizioni anticovid, oggi pomeriggio si terrà una benedizione in forma privata alla presenza dei familiari nel cimitero comunale di Celano.

Download in PDF©