CELANO: IN FIAMME L’AUTO DELL’AVVOCATO COTTURONE, SI INDAGA PER ORIGINE DOLOSA

CELANO – Un incendio, di probabile origine dolosa, ha distrutto nella notte a Celano, in provincia dell’Aquila, l’auto del noto avvocato Lucio Cotturone.

L’auto era parcheggiata sotto la sua abitazione, poco lontano dalla piazza centrale.

Il mezzo, un Audi 3, è esploso con un sinistro boato nella notte, ma non si sono verificati danni a persone e cose, visto che il vicino pub era chiuso e non c’era nessuno in giro. I carabinieri di Celano hanno acquisito le immagini di alcune telecamere e sono stati ascoltate le testimonianze di residenti lungo la strada. Sarebbe da escludersi come causa un guasto all’impianto elettrico. L’avvocato a confermato di non aver ricevuto minacce.