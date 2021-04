CELANO, IN FUGA DOPO AVER ACCOLTELLATO L’AMICO: ARRESTATO DOPO QUATTRO GIORNI DI FUGA

CELANO – Dopo quattro giorni di fuga, adesso si trova nel carcere di Vasto, Cesare Felli, il 48enne di Celano accusato di aver accoltellato di G.L., amico di 47 anni, dopo una lite scoppiata domenica sera.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, dopo quattro giorni di fuga, ieri mattina si è costituito nella caserma dei carabinieri di Celano. Il compaesano, intanto, è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Avezzano dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per il perforamento di un polmone. Le sue condizioni di salute sono gravi, ma stabili.

Felli è accusato di tentato omicidio aggravato per futili motivi. Durante il primo interrogatorio ha raccontato i non ricordare il momento in cui avrebbe sferrato il fendente. L’aggressione è avvenuta domenica sera, in casa dell’aggredito, durante una cena a base di carne alla brace. Ad allertare i soccorsi l’ex compagna dell’aggressore, presente alla cena, mentre Felli scappava a piedi e senza cellulare. Ha detto di non essersi mai allontanato dalla Marsica e di essersi nascosto nella zona delle gole di Celano.

In virtù del pericolo di fuga, l’aggressore è stato accompagnato nel carcere di Vasto in attesa dell’udienza di convalida del fermo da parte del gip del tribunale. Titolare del fascicolo d’inchiesta è il pubblico ministero Ugo Timpano che coordina le indagini portate avanti dai carabinieri della compagnia di Avezzano agli ordini del capitano Luigi Strianese. Cesare Felli è difeso dall’avvocato Domenico Quadrato.