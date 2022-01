CELANO, LEGA: “SODDISFAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA”

CELANO – La Lega Celano, nella persona del commissario Cesidio Piperni e dei consiglieri comunali Eliana Morgante e Vincenzo Torrelli, esprime grande soddisfazione per l’esito positivo dell’iter relativo ai lavori di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica, proprio nella città castellana con il quale, grazie all’impegno del Presidente dell’ Ater di L’Aquila in quota Lega, l’avvocato Isidoro Isidori, sono state ammesse al finanziamento previsto dal PNRR, le seguenti proposte progettuali.

lavori di miglioramento sismico e delle prestazioni energetiche dei fabbricati siti in Celano, via Risorgimento nn.10-12-16-18

per euro 445.476,59; lavori di miglioramento sismico e delle prestazioni energetiche dei fabbricati siti in Celano, via delle Libertà nn. 12-14-16-18 per euro 441.405,10; lavori di miglioramento sismico e delle prestazioni energetiche dei fabbricati siti in Celano, Piazza Caduti 30 Aprile n. 29 per euro 453.547,90.

“Si tratta di opere strategiche – affermano i consiglieri comunali- con cui, intervenendo sulla sicurezza e sulla vivibilità degli alloggi pubblici, si darà una risposta concreta alla città. La Lega fa rete a tutti i livelli per dare un contributo fattivo alle esigenze del territorio. Per questo, rivolgiamo un sentito ringraziamento al Presidente dell’Ater, l’Avv. Isidori, che ha avuto il merito di recepire le istanze del nostro Comune e di attivarsi con progetti validi”.

Anche il segretario cittadino , Cesidio Piperni, sottolinea l’importante lavoro di squadra a beneficio di Celano,, ; infatti, l’ultimo finanziamento, pari a Euro. 1.340.429,59, si aggiunge a quello di 62.500 euro che la Giunta Regionale, nella seduta del 13 dicembre u. s. ha deliberato all’unanimità per consentire la manutenzione straordinaria dell’alveo del Rio Pago, nel tratto che va da via Vestina sino al canale allacciante settentrionale, ricadente nel comprensorio del Comune di Celano.