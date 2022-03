CELANO, MALORE MENTRE E’ AL LAVORO: MUORE A 49 ANNI RAFFAELE LUCCITTI, LUTTO NELLA MARSICA

CELANO – Lutto nella Marsica per l’improvvisa scomparsa di Raffaele Luccitti, che si è spento prematuramente a 48 anni dopo aver accusato un malore mentre era al lavoro alla Kromoss di Celano (L’Aquila).

La tragedia nel primo pomeriggio, intorno all’ora di pranzo.

Immediato l’intervento dei colleghi che hanno provato a soccorrerlo e hanno avvisato ambulanza e forze dell’ordine. Per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sul posto anche i carabinieri.

Luccitti era molto apprezzato e conosciuto come cantante, anche grazie alle sue esibizioni, in particolare per le numerose interpretazioni di Pino Daniele.