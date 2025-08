NASCE “CELANO CORAGGIOSA”: SINISTRA E PROGRESSISTI UNITI IN VISTA ELEZIONI COMUNALI

CELANO – In vista delle elezioni amministrative 2026, nasce ufficialmente “Celano Coraggiosa”, un nuovo spazio politico, culturale e sociale che si propone come punto di riferimento per tutte le anime progressiste e di sinistra della città.

A seguire la nota dei promotori Vittoriano Baruffa e Fabio Rocchesini

LA NOTA

In un momento storico segnato dalla frammentazione, “Celano Coraggiosa” si pone come un contenitore di idee e proposte concrete per ricostruire un’alternativa solida e plurale, capace di riavvicinare alla politica cittadina quanti, negli ultimi anni, se ne sono allontanati per disillusione o mancanza di rappresentanza.

L’obiettivo è chiaro: dare voce a chi vuole cambiare davvero Celano, ripartendo dalle persone, dai giovani, dal territorio e dai temi concreti della vita quotidiana: “Celano Coraggiosa” vuole essere una forza radicale nel pensiero e nel rinnovamento, parte integrante di una ampia coalizione democratica, civica e progressista.

Un laboratorio aperto, che punta a valorizzare i volti nuovi e a coinvolgere attivamente donne e uomini, giovani e realtà associative, da troppo tempo ai margini della vita politica cittadina. Pensiamo che la politica debba ripartire dalle piccole cose e dai luoghi dove si vive e si lavora e crediamo che sia possibile unire le diverse culture della sinistra progressista su temi reali e condivisi.

Intendiamo portare all’interno della nostra coalizione di riferimento, in vista delle prossime elezioni amministrative, temi che riteniamo fondamentali per costruire una nuova visione di Celano. Il primo è il lavoro, da declinare in tutte le sue forme, perché è solo attraverso il lavoro che si può restituire ai giovani la possibilità concreta di immaginare un futuro nella propria città. Un altro tema centrale è quello della sanità, intesa come cura per eccellenza. Crediamo sia necessario capovolgere il concetto tradizionale di sanità, ponendo al centro non solo la risposta all’emergenza, ma la promozione attiva della salute, attraverso la costruzione di una rete di servizi di prossimità davvero accessibili per tutti i cittadini. Inoltre, vogliamo restituire spazio e dignità alla cultura, all’ambiente e al mondo giovanile: tre ambiti profondamente interconnessi che, negli ultimi anni, sono stati trascurati e marginalizzati. Noi vogliamo rimetterle al centro, affinché tornino a essere motori di cambiamento, crescita e coesione sociale.

Celano Coraggiosa” si pone nei confronti della città in maniera aperta, libera, inclusiva e, soprattutto, come un vero e proprio laboratorio. Negli ultimi anni, la vita politica e amministrativa di Celano è stata segnata dall’assenza di una partecipazione attiva da parte di tante donne e uomini che, da sempre, hanno rappresentato un punto di riferimento nella vita sociale e nell’associazionismo della nostra comunità.

Questa mancanza di coinvolgimento, unita all’allontanamento di molti nostri ex compagni di battaglie politiche, ha lasciato di fatto il campo libero ad una Destra che ha condotto la città verso un progressivo arretramento sociale, economico e culturale. Parallelamente, il Comune è stato investito da un vero e proprio tsunami giudiziario, che ha minato la credibilità delle istituzioni locali e aggravato ulteriormente la distanza tra cittadini e politica.

La sfida che ci poniamo è quella di unire le diverse anime della sinistra attorno a un progetto comune, con l’ambizione concreta di cambiare davvero le cose. “Celano Coraggiosa” vuole una città plurale, aperta e partecipata, dove si rimettano in funzione i luoghi della partecipazione e della vita Politica cittadina.