CELANO, NASCE CIRCOLO TERRITORIALE FRATELLI D’ITALIA: SINDACO SANTILLI COMMISSARIO

CELANO – A Celano, in provincia dell’Aquila, arriva il circolo territoriale di Fratelli d’Italia.

È stato costituito il 24 ottobre, in considerazione, si legge in una nota, del “numero elevato di adesioni al partito ed il considerevole lavoro svolto dai membri del comitato promotore, in ambito territoriale, hanno permesso il riconoscimento dell’operatività del circolo da parte del coordinamento provinciale”.

“Le recenti elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento italiano, a Celano, hanno confermato Fratelli D’Italia come il partito che ha raggiunto la più alta percentuale di consensi, tra le città con numero di abitanti superiore a 10.000 rispetto a tutto l’Abruzzo, pari al 34,60%”.

“A dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto fino ad oggi dal primo cittadino celanese, e su proposta del comitato promotore, Settimio Santilli, è stato nominato commissario del partito dal sindaco dell’Aquila e attuale coordinatore provinciale Fdi, Pierluigi Biondi“.