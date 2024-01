CELANO: PARCO FELICETTA, VISTA MOZZAFIATO IN LUOGO DI AGGREGAZIONE E RELAX DEDICATO AD AMORE MANCATO

CELANO – Un bellissimo parco dedicato ad una sfortunata storia d’amore, quella di Pietro e Felicetta, tramandata da oltre un secolo dagli anziani del paese.

Accade a Celano, e il parco Felicetta è stato inaugurato il 30 dicembre sulla sommità della Serra, con un panorama mozzafiato sulla conca del Fucino dominato dal castello Orsini.

A realizzare l’arredo la società Talk, che si occupa di arredi urbani e totem multimediali. Il parco è dotato anche di una panchina gigante panoramica da 5 metri di larghezza per 2.40 di altezza, illuminata. Lo standard di tutte quelle che sono state installate dal nome “big bench” hanno una dimensione di 3,5 x 1,90 metri.

Il parco è dotato anche un’area pic-nic e una zona relax dotata di tre chaise longue.

Ha detto il sindaco Settimio Santilli: “questa è la ciliegina sulla torta di un lavoro importante di messa in sicurezza del nostro territorio attraverso la mitigazione del rischio idrogeologico di tutto il versante montuoso di Celano costato 3 milioni di euro e che vede in Colle Felicetta una riqualificazione che ha previsto oltre la messa in sicurezza, trasformare un luogo tristemente noto, in un’area di serenità e spensieratezza con grandi potenzialità turistiche vista la visuale unica nel suo genere”.

In chiusura della cerimonia l’editore e appassionato di storia locale Gianvincenzo Sforza ha narrato gli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia di Pietro e Felicetta, che è entrata a far parte a pieno titolo della storia di Celano che lo stesso Sforza ha descritto in un breve ma appassionato ed interessantissimo romanzo distribuito tra i presenti intitolato: ”Pietro e Felicia: una storia, un colle, un amore mancato”.