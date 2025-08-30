CELANO: SCONTRO TRA TRE AUTO, MUORE 32ENNE MAROCCHINO, UN FERITO GRAVE E ALTRI 5 GIOVANI CALCIATORI

CELANO – Un morto, un ferito grave a e cinque giovani calciatori feriti, finiti in ospedale: questo il drammatico bilancio del grave incidente che si è verificato ieri sera a Celano, lungo la strada provinciale 20 Marruviana, in località Borgo 8000, con tre auto coinvolte, con un uno scontro frontale e un tamponamento.

La vittima è Mohamed El Hadigui, 32enne marocchino, da tempo residente a San Benedetto dei Marsi, che era alla guida di una delle auto. A bordo della seconda auto un giovane pakistano, in gravi condizioni, trasportato d’urgenza il elisoccorso all’ospedale dell’Aquila.

Infine a bordo della terza auto cinque giovani giocatori della squadra di calcio della San Benedetto Venere, Francesco Pascucci, Ivan Mencarini, Antonio Di Girolamo, Giacomo Fantauzzi e un minorenne, che si stavano recando a fare gli allenamenti, feriti ma in modo lieve.

La dinamica dell’incidente è oggetto di indagine, sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano e le pattuglie dei carabinieri di Collarmele e Gioia dei Marsi. Da quanto si apprende la causa potrebbe essere un sorpasso azzardato della Peugeot.

La salma di Mohamed El Hadigui si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria, come stabilito dalla Procura di Avezzano.

Commenta il sindaco di San Benedetto, Antonio Cerasani. “Queste notizie ci colpiscono ogni volta come un pugno allo stomaco. Non ci si può abituare ad eventi come questo. L’ennesimo giovane, tra l’altro appartenente a questa comunità, che lascia la propria vita sull’asfalto. Voglio spendere due parole per i ragazzi della squadra di calcio del nostro paese. Siamo stati in apprensione per voi e non potremmo essere più felici di sapervi in buona salute. Non vediamo l’ora di riabbracciarvi”.