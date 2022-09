CELANO: VICESINDACO IANNI E PRESIDENTE CONSIGLIO MORELLI ENTRANO IN FRATELLI D’ITALIA

L’AQUILA – Due nuovi ingressi per Fratelli d’Italia in provincia dell’Aquila. Si tratta del vice sindaco del Comune di Celano, Piero Ianni, e del presidente del Consiglio comunale, Silvia Morelli.

Ianni, infermiere strumentista di sala operatoria, detiene le deleghe alla Città e alle Politiche giovanili, è componente del coordinamento di Anci Abruzzo Giovani e ha contribuito alla vittoria della coalizione di centrodestra del 2020 con, alla sua prima esperienza, 626 preferenze.

Il presidente Morelli, avvocato, alle elezioni amministrative, invece, ha ottenuto ben 508 preferenze.

“Fratelli d’Italia cresce, sia in termini numerici ma, soprattutto, qualitativi con due adesioni che elevano la capacità di ascolto e penetrazione del territorio. Le competenze e il bagaglio di conoscenze messe a servizio della comunità celanese da parte di Ianni e Morelli sono un valore aggiunto per il partito e per l’attuazione di iniziative incisive per dare risposte alle istanze di famiglie e imprese. Celano è un punto di riferimento importante per il partito grazie al lavoro dell’amministrazione comunale guidata da Settimio Santilli che ha aderito a Fdi già dal 2018, in tempi sicuramente meno propizi degli attuali, e che ha concorso alla crescita cui stiamo assistendo da qualche mese a questa parte e che, siamo certi, sarà confermata dalle urne il prossimo 25 settembre” hanno dichiarato il coordinatore regionale di Fdi, Etelwardo Sigismondi, e il commissario provinciale del partito, Pierluigi Biondi.

“Esprimo grande soddisfazione per la scelta fatta dagli amici Piero e Silvia: ho sempre creduto nelle loro capacità e doti, umane e professionali, che stanno declinando anche sul piano politico e amministrativo, concorrendo al buon governo della città attuato dal centrodestra” ha sottolineato primo cittadino Santilli.

“Si tratta di una decisione importante. – hanno concluso Ianni e Morelli – L’approdo in Fratelli d’Italia rappresenta una scelta naturale, dettata dalla piena condivisione delle politiche condotte dal partito guidato dal presidente Meloni, mirate a dare riscontro e soluzioni alle problematiche che quotidianamente affrontano i cittadini italiani”.