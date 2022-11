CELANO:FUORI STRADA CON L’AUTO,LO TROVANO SOLO DOPO ORE. IL GIOVANE E’ IN PROGNOSI RISERVATA

AVEZZANO-Finisce fuori strada con la macchina e lo trovano solo dopo alcune ore. Adesso il 36enne di Celano, secondo quanto riporta il Centro, è ricoverato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila in prognosi riservata. L’utilitaria sulla quale viaggiava V. T. è stata notata ieri in un campo che costeggia la Tiburtina Valeria presso il bivio per Aielli.

Il giovane celanese è stato trovato esanime e i soccorritori lo hanno subito portato nell’ospedale aquilano. L’uomo deve aver perso i sensi subito visto che non è stato in grado di allertare il 118. La dinamica non è ancora nota ma forse non è estraneo il fondo stradale viscido per la pioggia come pure non va escluso il passaggio di qualche animale.

Sta di fatto che ora l’uomo, che ha riportato un forte trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso, sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Il giovane vive a Caruscino con la compagna e una bambina. Sul caso indagano i carabinieri.