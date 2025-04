“CELEBRARE CON MADE IN ITALY L’UNICITÀ DI OGNI DONNA”, LA MODA PER LA STILISTA CATALINA DOGARU

L’AQUILA – “Voglio che Catalina rappresenti un nuovo concetto di lusso intimo e consapevole. Una celebrazione della passione per il saper fare italiano, unendo tradizione sartoriale e innovazione, per vestire una donna sicura di sé, elegante e consapevole della propria unicità”.

La moda è come tributo alla femminilità, alla forza e alla delicatezza che convivono in ogni donna, in quell’infinito dialogo tra passato, presente e futuro: questa la filosofia sottesa alle creazioni della stilista 33enne Catalina Dogaru, che dalla sua Bucarest ha deciso di insediarsi nel distretto tessile ex Itr di Isernia, in Molise, per diventare protagonista del made in Italy con il suo brand Catalina, lanciato l’anno scorso, unendo la sapienza artigianale ad una visione contemporanea ed emancipatrice del design.

L’ambizioso sodalizio fondato da CataIina ha sede in Abruzzo dove ha trovato anche la sua stabilità affettiva e familiare.

Ma la stilista punta in alto con i suoi capi dalle linee pulite ed eleganti, con il suo brand impreziosito da lavorazioni artigianali e tessuti pregiati, come seta, pizzo Chantilly e plissé delicati.

La passione per la moda si è accesa sin da bambina, affiancando la nonna tra stoffe, fili e macchine da cucire, per poi aprire nel 2016 un piccolo laboratorio di Bucarest, specializzandosi negli abiti da cerimonia.

Successivamente, anni di studio per far maturare il suo talento, per trasformare l’artigianalità della sartoria in arte della moda, frequentando l’Istituto Secoli di Milano, scuola di alta formazione che dalla sua nascita ha preparato oltre 80.000 tra i migliori professionisti del settore della moda.

Il primo sogno si è così realizzato nel 2024, quando ha lanciato il brand Catalina, con una distribuzione che ora si concentra su boutique indipendenti e department store di alta gamma.

La nuova collezione è stata presentata nelle scorse settimane nell’ambito della Milano Fashion Week Autunno Inverno 2025/2026 che ha offerto 56 sfilate fisiche, 6 digitali, 65 presentazioni, 4 su appuntamento e 23 eventi, per un totale di 153 appuntamenti.

Spiega così Catalina l’essenza del suo brand, “quello che voglio celebrare è l’eccellenza sartoriale italiana, e questo perché il made in Italy è valore fondante del brand, sinonimo di stile, autenticità e durata nel tempo. Ogni nostra creazione nasce nel rispetto delle più raffinate tecniche sartoriali tradizionali, con lavorazioni eseguite a mano per garantire qualità, precisione e attenzione ai dettagli, per dare vita a capi che coniugano eleganza senza tempo, femminilità e versatilità”.

Il suo percorso di formazione, aggiunge Catalina, “mi ha consentito di comprendere che la moda è certo un un atto creativo, ma che deve sempre far riferimento ad una tradizione, reinterpretandola, con grande attenzione ai dettagli che fanno la vera eleganza”.

E un abito, per lei “deve essere pensato per essere indossato e vissuto, ma diventando espressione di una bellezza interiore, una celebrazione della femminilità, un atto di liberazione”.