CELEBRATO A PESCARA IL 170ESIMO ANNIVERSARIO DELLA POLIZIA DI STATO

PESCARA – Si è tenuta questa mattina, all’Auditorium Aurum di Pescara, la cerimonia per celebrare il 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

La commemorazione è stata preceduta, alle ore 10.00, alla presenza del sig. prefetto Giancarlo Di Vincenzo, dalla deposizione della corona al sacrario per ricordare tutti i caduti della Polizia di Stato, posto all’interno del centro polifunzionale fanti che ospita la questura ed altre articolazioni della Polizia di Stato.

La cerimonia tenutasi nella sala D’Annunzio dell’Aurum, alla quale hanno preso parte autorità locali, civili, militari e religiose, ha visto la partecipazione di una rappresentanza di giovani allievi agenti della Polizia di Stato frequentanti il 216° corso di formazione presso la scuola per il controllo del territorio di Pescara, che ha contribuito a dare risalto all’istituzione e che, schierato all’ingresso della sala, è stato passato in rassegna dal sig. questore Luigi Liguori.

Dopo la lettura dei messaggi augurali inviati dal presidente della repubblica Sergio Mattarella, dal ministro dell’Interno Luciana La Morgese e dal capo della Polizia e direttore generale della pubblica sicurezza Lamberto Giannini, il prefetto, il questore e le altre autorità di rilievo hanno consegnato gli attestati premiali alle donne e agli uomini della Polizia di Stato della provincia che si sono particolarmente distinti nel corso delle attività.

Premiati inoltre tre cittadini che hanno dimostrato senso civico, coraggio e spirito collaborativo con il titolo di “Cittadino Virtuoso”, permettendo con il loro agire di favorire le indagini del corpo di polizia, arrestando i presunti autori di reati oppure di intervenire tempestivamente risolvendo in senso positivo situazioni critiche.

Presente alla cerimonia una rappresentanza di studenti delle scuole primarie di Pescara e Montesilvano, accompagnati dagli insegnanti, che hanno esposto i propri disegni esposti in sala, raffiguranti la loro idea del poliziotto e ai quali è stato consegnato l’attestato di partecipazione.

La cerimonia è stata impreziosita dall’esibizione della cantante soprano Chiara Tarquini che con la sua splendida voce ha intonato la “Preghiera del Poliziotto”, accompagnata dal maestro Raffaele Di Berto e dalle immagini realizzate per l’occasione dal personale della polizia scientifica, girate di notte a Pescara per testimoniare l’attività svolta incessantemente dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato.

Al termine della cerimonia, gli ospiti hanno potuto visitare uno spazio dedicato al gabinetto provinciale di polizia scientifica che ha allestito per l’occasione una “scena del crimine”, ricostruendo il luogo di un omicidio con una rosa di quattro sospettati. Gli stessi investigatori della scientifica hanno quindi aiutato i visitatori a scoprire il colpevole del delitto analizzando gli indizi. L’occasione è stata propizia per mettere in evidenza mezzi in dotazione e tecnologie determinanti per lo svolgimento delle indagini. All’esterno dell’Aurum sono stati schierati uomini e mezzi quali la Giulietta storica in dotazione alla scuola per il controllo del territorio affiancata alla moderna ed attuale Giulietta in uso alla squadra volante; operatori della polizia stradale automontati e motomontati, una rappresentanza del reparto prevenzione crimine Abruzzo e, per la gioia dei bambini presenti, il nucleo artificieri e la squadra cinofili della questura.