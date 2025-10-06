CELEBRATO IN CONSIGLIO REGIONALE IL FOTOGRAFO TEDESCO HERBERT GRABE: “UN AMICO DELL’ABRUZZO”

L’AQUILA– Il Consiglio regionale dell’Abruzzo e il Comune di Castel del Monte (AQ), hanno celebrato il valore dell’attività del fotografo e tour operator tedesco, Hebert Grabe, “per aver favorito il turismo e la conoscenza del nostro territorio”. Ha organizzato 69 viaggi in Abruzzo, dal 1995 al 2025, con più di 1900 cittadini tedeschi ospitati in regione. La cerimonia si è svolta domenica 5 ottobre, presso il municipio di Castel del Monte (L’Aquila).i

Per il Consiglio regionale, su delega del presidente Lorenzo Sospiri, ha partecipato il presidente della Commissione Territorio, Emiliano Di Matteo . A Grabe è stata consegnata una targa e un omaggio istituzionale. E’ intervenuto anche il consigliere regionale, Alessio Monaco, in qualità di membro del CRAM – Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo.