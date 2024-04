CELEBRAZIONI PER 30ENNALE SCUDETTO L’AQUILA RUGBY: ECCO COME CAMBIA LA VIABILITA’ IL 28 APRILE

L’AQUILA -In vista dell’iniziativa promossa per celebrare il trentennale dello scudetto dell’Aquila Rugby in programma per domenica 28 aprile in cui, oltre gli incontri sportivi all’interno dello stadio Fattori, è previsto anche il posizionamento di stand, gazebo e palco con musica dal vivo su Viale Gran Sasso, il Comando di Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza con cui vengono disposti una serie di divieti e modifiche alla circolazione.

In particolare il provvedimento di Pm ordina l’istituzione: dalle ore 07.00 del 28 aprile alle ore 03.00 del 29 aprile del divieto di transito veicolare su Viale Gran Sasso, tratto compreso tra l’edicola ivi presente e Piazza Battaglione Alpini, lasciando libera e fruibile la corsia di canalizzazione della rotatoria; dalle ore 00.00 del 28 aprile alle ore 03.00 del 29 aprile del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri ambo i lati su Viale Gran Sasso, tratto compreso tra l’edicola ivi presente e Piazza Battaglione Alpini, lasciando libera e fruibile la corsia di canalizzazione della rotatoria; dalle ore 07.00 del 28 aprile alle ore 03.00 del 29 aprile del senso unico di marcia su via Buccio da Ranallo, tratto compreso tra le intersezioni con via Carceri e via Sallustio, con direzione via Sallustio. Il percorso di uscita dal centro storico sarà: via Don Bosco – via Arco di Pizzoli – via Arco di Santa Croce – traversa di collegamento tra via Arco Santa Croce – traversa di collegamento tra via Arco di Santa Croce e via Roma – via Roma o in alternativa Porta Leoni.

I mezzi d’emergenza ed i camper/roulotte potranno, invece, utilizzare via Buccio di Ranallo quale strada di uscita dal centro.